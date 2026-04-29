Fenerbahçe ve Galatasaray için itiraf gibi sözler: Yeni Fenerbahçe'ye ihtiyaç var! En masum Tedesco, kurban seçtiler

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Süper derbinin kazananı Galatasaray oldu. Derbide Galatasaray’ın performansını nasıl buldunuz? Neydi bu farkı yaratan faktörler?

Gözden Kaçmasın Osimhen karakolluk! Haberi görüntüle

FIRAT AYDINUS: ŞU ANKi TABLODA ‘ŞAMPi...’DEN FAZLASI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde oyunu doğru anlarda doğru şekilde oynayarak galibiyet elde etti. Bu tür maçlarda farkı çoğu zaman “Kim daha iyi oynadı?” değil, “Kim kritik anları daha iyi yönetti?” sorularının cevapları belirler. Galatasaray burada net şekilde öndeydi. Hem takım olarak hem de bireysel performanslarda fark yarattı. Psikolojik üstünlük çok netti. Şu anki puan tablosu ve kalan haftalar baz alındığında durum “şampi...” den fazlası.

GÜNTEKİN ONAY: SANCHEZ DIŞINDA TÜM OYUNCULAR iYiYDİ

Galatasaray gerek mental gerekse de fiziksel olarak Fenerbahçe’den daha iyi durumdaydı. Buna oyuncu kalitesi, Osimhen faktörü ve iç saha avantajını da ekleyince sonuç doğal olarak kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe karşısında ilk 15 dakika biraz bocalayan Galatasaray, ondan sonraki her dakika sahanın hakimiydi. Beraberlik Galatasaray’a yarıyor olmasına rağmen Okan Buruk’un tüm planlarını galibiyet üzerine yapması da alkışı hak ediyor. Şunu da ekleyelim; penaltıya sebebiyet veren Sanchez dışında tüm oyuncular yüksek performans ortaya koydu.

MEHMET ARSLAN: BÖYLE SÜRERSE G.SARAY’I KiMSE TUTAMAZ

Yönetim, kadro kalitesi ve oyun anlayışı sezon başından bu yana çok daha iyiydi Galatasaray’ın. Sadece forvet hattı için örnek vereyim, Fenerbahçe’nin, Nene, Kerem ve Sidiki’si vardı. Galatasaray’ın ise Barış, Sane ve Osimhen’i. Farka bakar mısınız. Galatasaray yönetiliyor, Fenerbahçe ise kendi içinde verdiği iktidar kavgalarıyla harap oluyor. Böyle devam ederse Galatasaray’ı kimse tutamaz. Hakkını teslim edelim.

UĞUR MELEKE: SANCHEZ DIŞINDA TÜM OYUNCULAR iYiYDi TORREiRA-LEMiNA iKiLiSi KADERi BELiRLEDi

Derbinin ilk 10 dakikası dengeliydi, zaten Fenerbahçe bu bölümün sonucunda bir de penaltı kazandı. Ama 10’uncu dakikadan sonra kalan bölümün neredeyse tamamında Galatasaray üstündü. Özellikle Lucas Torreira-Mario Lemina merkez ikilisi maçın kaderine direkt tesir ettiler, neredeyse tüm sahipsiz topları kazandılar, tüm ikili mücadelelerden üstün çıktılar. Onların sağladığı atak devamlılığı sayesinde takım arkadaşları çok daha rahat oynadılar. Öndeki arkadaşlarını geri koşturmadılar. Orta sahayı kazanınca maçı da kazanmış oldu aslında Galatasaray...

2-) Fenerbahçe yönetimi 3-0’lık G.Saray yenilgisi sonrası Tedesco ile yolları ayırdı. Bu karar doğru mu? Sıradaki hamle ne olmalı?

MEHMET ARSLAN: ESKi, YENi HERKES iKTiDAR KAVGASI VERiYOR

Fenerbahçe'de eski, yeni herkes iktidar kavgası veriyor. 120 yıllık kulübün eski başkanı, “Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim” diyor. Lefterler, Can Bartular, Zeki Rıza Sporeller söylemedi bu sözü. Sadettin Saran’ı ise sormayın... O da tahtını kaybedecek imparator korkusuyla hep altının oyulduğunu düşünüyor. Bu sanrılarla, bu iktidar kavgalarıyla uğraşıyor koca kulüp. Düşün artık bu kulübün yakasından. Futbolumuzun yeni bir Fenerbahçe’ye ihtiyacı var, sizin kavgalarınıza iktidar hırslarınıza değil. Bu kara tablonun en masumu Domenico Tedesco’ydu. Onu kurban seçtiler.

UĞUR MELEKE: KADROYA BAKINCA, FATURAYI TAMAMEN HOCAYA KESMiYORUM

Mart-Nisan 2025’te bu sütunda defalarca şu görüşümü dile getirdim: Eğer Fenerbahçe, arogan ve hissiz Mourinho ile yola devam ederse, sadece mevcut sezonunu değil geleceğini de kaybedecek. Yaz döneminde 23 milyona Kerem, 18’e Nene, 11’e Ederson, 8’e Brown alındı. Edson’da da 20’lerden söz ediliyordu. Tabii ki devre arasında takımı santrforsuz bırakan transfer politikası da olağanüstü sıkıntılı ama Fenerbahçe’nin elindeki bu dengesiz kadronun çoğunu Tedesco’nun kurmadığını da not etmek gerek. Ben Tedesco göreve geldiğinde bu kaos ortamını yönetmekte güçlük çekeceğini düşündüğümü dile getirmiştim ama bugün Fenerbahçe’nin kadro kalitesine bakınca, faturayı tamamen hocaya kesemiyorum.

GÜNTEKİN ONAY: iYi BiR SANTRFORU OLSAYDI SENARYO FARKLI OLURDU

Tedesco bence yapabileceğinin maksimumunu ortaya koydu. Tabii ki Karagümrük, Antalya, Kasımpaşa ve Rize maçlarında beklenmedik puan kayıpları yaşandı ancak şu son Galatasaray maçına kadar şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe’nin iyi bir santrforu olsaydı farklı bir senaryodan bahsedebilirdik. Kadro, özellikle de forvet hattı bu kadar yetersizken atılan gol sayısı ve alınan puan hiçte az değil. Ayrıca kritik haftalarda Skriniar, Brown, Semedo ve Asensio gibi önemli oyuncuların sakatlıkları da gözardı edilmemeli.

FIRAT AYDINUS: ARTIK HERKES ADAYLARI VE KiMiN SEÇiLECEĞiNi MERAK EDiYOR

Derbi sonrası toplanıp, reaktif bir karar ile Domenico Tedesco’yu göndermek kalıcı bir çözüm sunmak değil tabi ki. Evet, Tedesco ile devam etmek, önümüzdeki sezon için de soru işaretlerinin devam edeceği anlamına gelecekti. Ama asıl problemler bu karardan sonra başlayacak. Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Bu süreç ve sonrası asolan konu; başkan adayları, kimler olacak, seçilecek? Ve bu konunun paralelinde yeni teknik adam seçimini kimler, ne zaman, hangi kriterlere göre yapacak? Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm futbol camiası bu süreci merakla takip edecektir muhakkak.

Gözden Kaçmasın Gedson Fernandes için 2 Türk karşı karşıya! Temaslar başladı Haberi görüntüle

3-) Fenerbahçe, kader derbisinden yenilgiyle çıktı. Talisca kaçırdığı penaltı, Ederson da atılması sebebiyle eleştirildi. Siz nasıl buldunuz F.Bahçe’yi?

FIRAT AYDINUS: EDERSON’UN YAPTIKLARI KESiNLiKLE KABUL EDiLEMEZ

Anderson Talisca’nın kaçırdığı penaltı skor olarak öne geçişi engellemesinden ziyade Fenerbahçe’yi mental ve fiziksel olarak oyundan koparan bir sekansttı. Ederson’un kırmızı kartı görme şeklinin bir açıklaması yok. Premier Lig’de Manchester City takımında oynarken 8 sezonda sadece 1 kırmızı kart gördü. O kırmızı kartı görme sebebi de bariz gol şansını engelleme idi. Bu tecrübedeki bir ismin Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte ve özellikle böyle bir derbide, skor ve sonuç ne olursa olsun bu yaptıkları neticesinde gördüğü kırmızı kart ve sonrasındaki eylemleri kabul edilemez.

GÜNTEKİN ONAY: ÜÇ OYUNCU DIŞINDA HiÇBiRi DERBiNiN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, N’Golo Kante biraz da Milan Skriniar derbide ayakta kalan üç isimdi. Diğer hiçbir oyuncu maçın ağırlığını kaldıramadı. Forvet hattında oynayan Sidiki Cherif, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca ne top alabildiler ne top tutabildiler ne de taşıyabildiler. Fenerbahçe bu dört oyuncuyla buralara kadar gerçekten de çok iyi geldi. Ancak şunu unutmayalım ki, bu dört ismin performansı büyük maçlarda hiçbir zaman öne çıkmadı. Fenerbahçe’nin daha usta ve kaliteli forvetlere ihtiyacı var. Ayrıca hep Guendouzi ve Kante’den bahsediyoruz, ancak Fenerbahçe’nin ligin ilk yarısındaki puan ortalaması bu iki oyuncu geldikten sonrakinden daha yüksek (2.29’a 2.0).

MEHMET ARSLAN: iKi TAKIM 100 MAÇ YAPSIN 10’UNU ZOR KAZANIR FENERBAHÇE

Galatasaray kalesine attığı 3 şutu var Fenerbahçe’nin. Oyunun her anında Galatasaray’ın gerisinde kaldılar. Kadro kalitesi iyi değil, Anderson Talisca gibi atletik yeteneği sınırlı, güçsüz bir oyuncu ile zaten 10 kişi oynuyorlardı. Önde basan, pres gücü yüksek Galatasaray’a karşı ne yapabilirlerdi ki! Süper Kupa maçını örnek göstermeyin. Bir takımın sürekliliği yoksa, olur öyle sürprizler. İddia ediyorum, aynı iki takım 100 maç yapsın, 10’unu zor kazanır Fenerbahçe. Ederson falan teferruat.

UĞUR MELEKE: PENALTILARI HÂLÂ TALiSCA ATIYORSA BU SONUÇ SÜRPRiZ DEĞi

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe rakip ceza alanında sadece iki kez topla buluştu: Biri Cherif’in penaltıyı aldığı dokunuş, biri de penaltı vuruşu. Galatasaray’sa tam 24 kez dokundu topa Fenerbahçe ceza alanında. Şutlarda da 12-3 üstünlerdi tek devrede. Yani Fenerbahçe sadece Ederson atıldıktan sonra değil, öncesinde de yetersiz bir futbol ortaya koyuyordu. Elbette Talisca’nın kaçırdığı penaltı önemli ama bir oyuncu 15 ayda kullandığı 12 penaltının 10’unu yerden kalecinin soluna atıyorsa, tek bir tip vuruşu varsa ve hâlâ penaltılar ona attırılıyorsa, bu sonuç çok sürpriz değil bence.

4-) 31. haftada F.Bahçe zirveye tutunma, Trabzon 2.’lik, Beşiktaş da 3.’lüğü garantileme fırsatlarını tepti. Üst ve alt grup için düşünceniz ne?

GÜNTEKİN ONAY: SERGEN HOCA 4.’LÜĞE NEDEN RAZI OLDU ANLAMADIM

Beşiktaş son 4 haftada 8 puan kaybetti. Şu anda bırakın üçüncülüğü, bu maçları kazansa ikincilik için dahi kuvvetli bir adaydı. Ben Sergen Yalçın’ın neden bu kadar kolay dördüncülüğe razı olduğunu anlayamıyorum. Karagümrük maçındaki oyun son haftalarda izlediğimiz Konya’ya kupa yarı finalinde tur atlamak için asla yetmez. Sergen hoca ayrıca formayı da adaletli dağıtmıyor ve ön yargılı yaklaşıyor. Trabzonspor kazanırken de çok zorlanıyordu. Yavaş oynayan takım hüviyetinden bir türlü sıyrılamadılar. Son 3 maçta yaşanan puan kayıpları daha önceki haftalarda da yaşanabilirdi ancak bir şekilde kazanıyorlardı. Alt sıralarda ise bu hafta iki kritik maç var... Kayseri-Eyüp ve Karagümrük-Gençlerbirliği maçları çok belirleyici olacak. Gençlerbirliği kazanırsa lige tutunur, ama gerek Kayseri gerekse de Eyüpspor’un bu hafta kazanmaları ve Karagümrük’ün Beşiktaş karşısındaki iyi oyunu son 3 haftanın alt taraf için zorlu geçeceğinin göstergesi. Kimse pes etmiş değil.

UĞUR MELEKE: TRABZONSPOR VE BEŞiKTAŞ’TAKi DÜŞÜŞE ÇOK ŞAŞIRDIM

Süper Lig’de özellikle son iki haftadır bazı takımlarda keskin düşüşler var. Hedefsizler ve hedefliler olarak ikiye ayrıldı sanki lig. Bu hafta Eyüp Antep’i, Gençlerbirliği Kocaeli’yi, Kayseri Rize’yi yendiler ve 28-28-26 puanlara çıktılar. Alt grubun kaderini son haftalarda maalesef doğal performanslar değil, hedefsiz takımlar belirliyor Süper Lig’de. Ben üst grupta da doğrusu Trabzonspor ve Beşiktaş’ın özellikle ilk devrelerdeki düşük tutkularına şaşırdım. Özellikle Trabzonspor kazansa ikinci basamağa çıkacaktı ve Şampiyonlar Ligi biletine talip olacaktı.

MEHMET ARSLAN: GENÇLERBiRLiĞi’NiN ŞANSI YÜKSEK ANTALYA VE EYÜP’ÜN iŞLERi ZOR

Her hafta yazdığımı tekrarlayayım; ligi ikinci sırada bitirebilir mi bilmem ama eldeki kadro ve olanaklara bakarsanız, bu sezonun en başarılı takımı Trabzonspor, hocası da Fatih Tekke’dir. Beşiktaş, köklü bir değişim sürecinde. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu sabır gösterebilirse Sergen Yalçın bu değişim ve gelişimi hayata geçirecek bilgi ve deneyime sahip. Gençlerbirliği kümede kalma konusunda bana göre en şanslı takım. Son sıradaki Karagümrük’ün ardından Antalya ve Eyüp küme düşmeye en güçlü iki aday takım olarak görüyorum.

FIRAT AYDINUS: SEZON BiTiMi FOTO-FiNiŞ ŞEKLiNDE BiR SIRALAMA GÖREBiLiRiZ

Zaten sezonun sonlarına doğru ikram ve ikramları reddetme haftalarını yaşadık. Son üç haftaya girdiğimizde puan tablosunun tepesinde ikinci ve üçüncü basamaklarda hangi takımların yer alacağı konusu özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle çok önem teşkil etti. Ligin alt sıralarında ise daha karmaşık ve dramatik bir fotoğraf mevcut. Özellikle düşecek üç takımın ikisini belirlemede son üç haftaya girdik. Sezon bittiğinde foto-finiş şeklinde bir sonuç görebiliriz.