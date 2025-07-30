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Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti: Granit Xhaka, Premier Lig ekibine imzayı attı!

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#Transfer#Granit Xhaka#Sunderland
Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti: Granit Xhaka, Premier Lig ekibine imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 13:53

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la da adı anılan 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Sunderland, Granit Xhaka'yı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Orta saha oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı." denildi.

İngiliz ve Alman medyasında Sunderland'in bu transfer için Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

KARİYERİ

Bayer Leverkusen formasıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Alman kulübüne transfer olmadan önce Arsenal formasını Premier Lig'de 225 kez giydi.

Granit Xhaka, kaptanlığını da yaptığı ve en çok forma giyen isim olduğu İsviçre Milli Takımı'nda ise 137 maçta 14 gol kaydetti.

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#Transfer#Granit Xhaka#Sunderland

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