Fenerbahçe ve Galatasaray, Çağtay Kurukalıp'ın transferi için yarışta!

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda köklü değişiklere gitmeye hazırlanan Galatasaray, sol bek pozisyonu için Çağtay Kurukalıp'ı listesine almıştı.

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin de temasları sürüyor.

A Spor'un haberine göre; Çağtay'ın transferi konusunda sarı-lacivertlileri önemli bir aşama kaydetti.

Çağtay Kurukalıp kimdir?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor

Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor

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