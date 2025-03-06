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Fenerbahçe ve Galatasaray bir haftada ikişer derbi maça çıkacak!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçe ve Galatasaray bir haftada ikişer derbi maça çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurasının çekilmesi sonrasında Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Fenerbahçe kupada Galatasaray'ı ağırladıktan sonra hafta sonunda ligde Trabzonspor'u konuk edecek, Galatasaray ise ligde Beşiktaş deplasmanında oynayacağı maçın ardından kupada Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kura neticesinde ligde şampiyonluk mücadelesi vere Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu.

BİR HAFTA İÇİNDE 2'ŞER DERBİYE ÇIKACAKLAR!

Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları; 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olduktan sonra, hafta içinde kupada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Hafta içinde kupada Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe ise, hafta sonunda ise Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor'u konuk edecek.

Böylece ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip de bir hafta içinde ikişer derbi maça çıkmış olacak.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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