Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi! Sürpriz gelişme

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Süper Lig’de şampiyonluğu neredeyse garantileyen Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda sarı kırmızılılar önceliğini kaleci transferine verdi.





Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızlılar efsane kalecisini şampiyon olarak uğurlamanın planlarını yapıyor.





FENERBAHÇE’DE KÖKLÜ DEĞİŞİM

Galatasaray ile beraber Fenerbahçe de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak ve ‘mutlak şampiyonluk’ için düğmeye bastı.

Forvet transferine öncelik verdiği bilinen sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan isimlerden birinin de Livakovic olduğu biliniyor.

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Fenerbahçe, Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.





TRANSFERDE DERBİ BAŞLADI

Fenerbahçe ve Galatasaray’a menajerler çeşitli oyuncular önerirken, her iki kulüp de yaz transfer sezonunda bonservisi elinde olacak oyunculara yönelmeye başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya Serie A’da şampiyonluğa oynayan Napoli’nin kalecisi Alex Meret’i listesine aldı.





BONSERVİSSİZ GELECEK

Şu anda Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştiren Meret için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edilirken, oyuncunun her iki kulübe de sıcak baktığı aktarıldı.









