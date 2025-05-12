×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi! Sürpriz gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Alex Meret#Transfer#Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi Sürpriz gelişme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 16:53

Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayıracak Galatasaray ve Livakovic’e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.

Haberin Devamı

Süper Lig’de şampiyonluğu neredeyse garantileyen Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda sarı kırmızılılar önceliğini kaleci transferine verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi Sürpriz gelişme


MUSLERA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızlılar efsane kalecisini şampiyon olarak uğurlamanın planlarını yapıyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Brancoya talimat verdi Yeni sezonun ilk transferini bitiriyorFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Branco'ya talimat verdi! Yeni sezonun ilk transferini bitiriyorHaberi görüntüle

FENERBAHÇE’DE KÖKLÜ DEĞİŞİM

Galatasaray ile beraber Fenerbahçe de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak ve ‘mutlak şampiyonluk’ için düğmeye bastı.

Forvet transferine öncelik verdiği bilinen sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan isimlerden birinin de Livakovic olduğu biliniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi Sürpriz gelişme


TRANSFERDE DERBİ BAŞLADI

Fenerbahçe ve Galatasaray’a menajerler çeşitli oyuncular önerirken, her iki kulüp  de yaz transfer sezonunda bonservisi elinde olacak oyunculara yönelmeye başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya Serie A’da şampiyonluğa oynayan Napoli’nin kalecisi Alex Meret’i listesine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi Sürpriz gelişme

BONSERVİSSİZ GELECEK

Şu anda Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştiren Meret için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edilirken, oyuncunun her iki kulübe de sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Alex Meret transferi için yarışa girdi Sürpriz gelişme

Gözden KaçmasınGalatasarayda 2025-2026 sezonu kombine biletleri tükendiGalatasaray'da 2025-2026 sezonu kombine biletleri tükendiHaberi görüntüle



 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alex Meret#Transfer#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!