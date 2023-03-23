Fenerbahçe ve Eczacıbaşı yarı final için sahada!

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bugün iki temsilcimiz rövanş maçına çıkacak.

Sahasındaki ilk maçta İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano’yu 3-0 mağlup eden sarı lacivertliler bu akşam 22.30’da deplasmanda yarı final için ter dökecek.

Fener bu turu geçerse yarı finalde bir başka Türk ekibi Vakıfbank ile eşleşecek. Bu akşam diğer çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit, 19.00’da Developres’i Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk edecek. Temsilcimiz Polonya’daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

Her iki ekibimiz de 3-2’lik yenilgide de tur atlayacak. Ekiplerimiz 3-0 ya da 3-1 kaybederlerse altın set oynanacak. Fenerbahçe Opet’in maçı Tivibuspor’dan naklen yayınlanacak.

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