Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK’ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:



"- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUZAFFER YAVUZ’un 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu MICHAL PAZDAN’ın 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 14.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 8/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."