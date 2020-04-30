Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengizin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.