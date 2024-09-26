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Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Avrupa’da çifte zafer arıyoruz! Mourinho ve Van Bronckhorst''un 11'leri netleşti

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#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe ve Beşiktaşla Avrupa’da çifte zafer arıyoruz Mourinho ve Van Bronckhorstun 11leri netleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:00

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni formattaki ilk maçlarına bugün çıkıyor.

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Tarihte ilk kez 3 büyük takımla yer aldığımız UEFA Avrupa Ligi’nde dün ilk sınavına çıkan Galatasaray’ın ardından bugün de Fenerbahçe ve Beşiktaş açılış maçlarını oynayacak.

KANARYA’DA REViZYON

Saat 19.45’te başlayacak ve Fransız Benoit Bastien’in yöneteceği maçta sarı lacivertliler, Belçika ekibi Union St. Gilloise’i konuk edecek. Derbide ezeli rakibi Galatasaray’a kaybeden Kanarya bugün sahasında kazanıp hem Kupa 2’ye iyi bir başlangıç yapmak hem de moral bulmak istiyor. Bugün rotasyon yapacağını ve İrfan Can Kahveci’nin 11’de olacağını bizzat açıklayan Jose Mourinho’nun, sağ bekte Mert’in yerine sakatlıktan çıkan Osayi’yi, stoperde Çağlar yerine Becao’yu oynatması, yeni transfer Amrabat’ın da ilk 11’de görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaşla Avrupa’da çifte zafer arıyoruz Mourinho ve Van Bronckhorstun 11leri netleşti

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KARTAL’DA TEK EKSiK NECiP

Saat 22.00’de ise Beşiktaş, Hollanda deplasmanında Ajax ile oynayacak. Johan Cruyff Arena’daki maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Siyah beyazlılarda Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6’sını kazanırken, 2’sinde ise berabere kalan Kartal, yenilmezlik serisini Ajax karşısında da devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaşla Avrupa’da çifte zafer arıyoruz Mourinho ve Van Bronckhorstun 11leri netleşti

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#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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