Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği stoper! | Transfer Haberleri

Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı. Steven Caulker tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transferde de en gözde isimlerden.

ANA HEDEF SOKRATİS

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde ana hedef Sokratis. Fakat Erol Bulut'un eski öğrencisi Caulker da adaylardan biri.

Gözünü ara transfere çeviren Beşiktaş'ta ise yönetimle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim ise Steven Caulker.

"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"

Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.