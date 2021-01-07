Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği stoper! | Transfer Haberleri
Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketlilik arttı. Fenerbahçe'de Lemos'tan beklenen katkı gelmeyince oyuncu gidebilecek isimler listesine kondu. Sarı lacivertliler, Arsenal'den Sokratis'in transferini istiyor fakat Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Steven Caulker de alternatifler arasında. Bu transferi isteyen bir başka takım ise sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş.
Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı. Steven Caulker tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transferde de en gözde isimlerden.
ANA HEDEF SOKRATİS
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde ana hedef Sokratis. Fakat Erol Bulut'un eski öğrencisi Caulker da adaylardan biri.
Gözünü ara transfere çeviren Beşiktaş'ta ise yönetimle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim ise Steven Caulker.
"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"
Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle