Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski hocası Christoph Daum, hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Teknik Direktör Ümit Özat, sarı lacivertli takım ve Köln'de birlikte çalıştığı Alman Teknik Direktör Christoph Daum'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum'un hayatını kaybettiği haberini eski futbolcu Ümit Özat verdi.

Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır kanser tedavisi Christoph Daum'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ümit Özat, "Hocam Christoph Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğdu. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi (2 kez) şampiyon yapan Daum, ülkemizde son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı.

Almanya'da Köln, Stuttgard, Bayer Leverkusen, Frankfurt'u çalıştıran Christoph Daum, Avusturya'da Austria Wien, Belçika'da ise Club Brugge'ü çalıştırdı.

TÜRKİYE'DE 7 KUPA KAZANDI

Türkiye'de Beşiktaş'la lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanan Daum, Fenerbahçe ile ise 2 kez lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası başarısı kazandı.

Daum, teknik adamlık kariyerinde son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.