Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane kalecisi Özcan Arkoç hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Türk Futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında vefat etti.

Özcan Arkoç’a Allah'tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.

Özcan Arkoç kimdir?

1939’da Hayrabolu’da doğan Özcan Arkoç, futbol hayatına 1952 yılında Alpullu Şekerspor alt yapısında ve amatör takımında başladı.25 03 20202464 kez okundu



İki sene sonra ise çok genç yaşta rotası Vefa Kulübü oldu ve dönemin bu efsane takımının kalesini genç yaşına rağmen başarıyla korudu, yıldızı parladı. 1958 yılında Fenerbahçe’ye, 1962 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. 1964-66 yılları arasında Avusturya’nın Wien Takımı’nda kalecilik yapan Arkoç, daha sonra Almanya’nın Hamburger SV Takımı’nda futbol oynadı. 9 kez milli olan Arkoç, Hamburg SV’in teknik direktörlüğünü de yaptı. Avrupa Kupası finali oynayan ilk Türk futbolcu ve UEFA Süper Kupası maçında görev alan ilk ve tek Türk teknik direktör oldu.

1968 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde Milan, Hamburg'u 2-0 yenip kupayı alırken Hamburg'un kalesini koruyordu. Kupa Galipleri Kupası 1976-77 sezonunda kupayı kaldıran teknik direktör Kuno Klötzer'in yardımcılığını yaptı. Özcan Arkoç sezon sonunda Hamburg'un başına geçti.



1977 UEFA Süper Kupası maçlarında Liverpool'la karşılaşan Hamburg'un teknik direktörüydü. İlk maç Almanya'da 1-1 bitmiş, İngiltere'deki rövanşı ise 6-0 kazanan Liverpool kupayı kazanmıştı. O zamanki Hamburg kadrosunda bulunan Kevin Keegan ve Felix Magath gibi önemli isimlerin hocalığını yapmıştır.