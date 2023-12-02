Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yakan ‘yaş’ problemi! Ezeli rakipler aylardır aynı dertten muzdarip

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın son dönemde gerek Avrupa’da gerekse Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarda sakat futbolcuların sayısının çok olmasının önemli rol oynadığı bir gerçek. İki takımda bu sezon sakatlık yaşayan oyuncuların ortak özelliği yaş ortalamalarının 28.5’in üzerinde olması.

AĞIR iDMANLAR VE DARBELER

Sarı lacivertlilerde sakatlanan 11 futbolcunun yaş ortalaması 28.5; siyah beyazlılarda sağlık sorunu yaşayan 13 ismin yaş ortalaması ise 28.7. Yıllarca yapılan ağır antrenmanlar ve alınan sayısız darbelerle yıpranan vücutların direnci belli bir yaşa gelince düşüyor ve sakatlıklar daha sık görülmeye başlıyor.

TRANSFER POLiTiKASI DEĞiŞMELi

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta sakatlanan futbolcuların büyük bölümünün yabancı olması, kulüplerin transfer politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Oyuncuların geçmişlerine bakılarak transfer yapmaya son verilip gençlere ağırlık verilmeli.

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