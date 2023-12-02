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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yakan ‘yaş’ problemi! Ezeli rakipler aylardır aynı dertten muzdarip

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Konferans Ligi
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yakan ‘yaş’ problemi Ezeli rakipler aylardır aynı dertten muzdarip
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

Kanarya ve Kartal’da bu sezon en fazla sakatlık yaşayan futbolcuların ortak noktası, yaş ortalamalarının 28.5’in üzerinde olması. Fenerbahçe’de 11, Beşiktaş’ta 13 oyuncu sağlık sorunları nedeniyle çeşitli sürelerde forma giyemedi ve bu da takımların performansını direkt etkiledi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın son dönemde gerek Avrupa’da gerekse Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarda sakat futbolcuların sayısının çok olmasının önemli rol oynadığı bir gerçek. İki takımda bu sezon sakatlık yaşayan oyuncuların ortak özelliği yaş ortalamalarının 28.5’in üzerinde olması.

AĞIR iDMANLAR VE DARBELER 

Sarı lacivertlilerde sakatlanan 11 futbolcunun yaş ortalaması 28.5; siyah beyazlılarda sağlık sorunu yaşayan 13 ismin yaş ortalaması ise 28.7. Yıllarca yapılan ağır antrenmanlar ve alınan sayısız darbelerle yıpranan vücutların direnci belli bir yaşa gelince düşüyor ve sakatlıklar daha sık görülmeye başlıyor.

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TRANSFER POLiTiKASI DEĞiŞMELi

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta sakatlanan futbolcuların büyük bölümünün yabancı olması, kulüplerin transfer politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Oyuncuların geçmişlerine bakılarak transfer yapmaya son verilip gençlere ağırlık verilmeli.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yakan ‘yaş’ problemi Ezeli rakipler aylardır aynı dertten muzdarip

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Konferans Ligi

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