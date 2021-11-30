Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Galatasaray zaferi yetmedi! Son haftalar kabus oldu...

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Süper Lig’in 2 Büyük Kulübü, Fenerbahçe ile Beşiktaş için ligin son 6 haftası adeta kabus oldu.

İlk 8 haftada 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe sonraki süreçte çıktığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Sarı lacivertliler bu seride tek galibiyetini Galatasaray derbisinde aldı.

TOPARLANAMADILAR

Yine ilk 8 haftada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberliği bulunan Kartal da sonraki 6 maçta 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlılarda bu periyotta tek galibiyetini ezeli rakibi Galatasaray’dan aldı.

Ancak derbi zaferi dahi Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da toparlanabilmesini sağlayamadı