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Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada!

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#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Tarfin#Beşiktaş
Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 07:00

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak.

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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugün Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası’nın şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak derbi TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Bu organizasyonda 8 kez şampiyonluk yaşayan Kanarya üst üste 2., toplamda 9. kupasını kaldırmayı hedeflerken, Kartal ise ezeli rakibinden hem geçen yılın rövanşını almak hem de müzesine 2. kez bu kupayı götürmenin planlarını yapıyor.

MAHMUTOĞLU: iYi BAŞLAMALIYIZ

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu maç önü toplantısında “Sezona iyi başlamak önemli. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor” diye konuştu.

MORGAN: KEYiFLi OLACAK

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Beşiktaş'ın kaptanı Conor Morgan ise, “Çok keyifli bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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JASIKEVICUS: DEV MAÇ iÇiN ÇOK HEYECANLIYIZ

Fenerbahçe Koçu Sarunas Jasikevicius dev maç için “Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Hataları sınırlı tutabilirsek iyi bir performans sergileriz” dedi.

ALIMPIJEVIC: HENÜZ TAM HAZIR DEĞiLiZ

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de “En iyi basketbolumuzu oynayacak zamanımız yok. Hazırlıkları tamamlayamadık ancak hedef tabii kaznamak” dedi.

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#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Tarfin#Beşiktaş

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