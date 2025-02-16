×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

ING Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşıyor.

Haberin Devamı

Sekiz kez kupayı müzesine götüren son şampiyon Fenerbahçe Beko ile bir kez bu mutluluğu tadan Beşiktaş Fibabanka’nın Şanlıurfa’daki dev randevusu 16.00’da başlayacak.

ING Türkiye Kupası final maçında bugün Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak. Kupanın son şampiyonu olan Fenerbahçe bu mutluluğu 9. kez yaşamak için parkeye çıkacak. Beşinci finaline çıkan Beşiktaş ise sadece 2012’de şampiyon olabildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş-Trabzonspor maçına damga vuran performans Hatasını telafi etti, bir ilk yaşandıBeşiktaş-Trabzonspor maçına damga vuran performans! Hatasını telafi etti, bir ilk yaşandıHaberi görüntüle

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş’ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak. Dün oynanan tek maçta ÇİMSA Mersin deplasmanda OGM Ormanspor’u 65-57 yendi ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Beşiktaş#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!