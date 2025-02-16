Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada!

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Sekiz kez kupayı müzesine götüren son şampiyon Fenerbahçe Beko ile bir kez bu mutluluğu tadan Beşiktaş Fibabanka’nın Şanlıurfa’daki dev randevusu 16.00’da başlayacak.

ING Türkiye Kupası final maçında bugün Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak. Kupanın son şampiyonu olan Fenerbahçe bu mutluluğu 9. kez yaşamak için parkeye çıkacak. Beşinci finaline çıkan Beşiktaş ise sadece 2012’de şampiyon olabildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş’ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak. Dün oynanan tek maçta ÇİMSA Mersin deplasmanda OGM Ormanspor’u 65-57 yendi ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

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