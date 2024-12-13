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Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, mücadele ettiği organizasyonlarda bu haftaki maçlarında sahne aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerine yenilirken, Galatasaray 3 puanı kıl payı kaçırarak berabere kaldı.

Konferans Ligi'ndeki ekibimiz Başakşehir ise 3 puan alarak bu hafta kazanan tek temsilcimiz oldu.

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FENERBAHÇE EVİNDE MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Athletic'in gollerin 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe'de Mert Müldür 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde evinde ilk kez maç kaybeden Fenerbahçe 8 puanda kalarak 21. basamakta yer buldu. Yenilgisiz devam eden Athletic Bilbao ie puanını 16'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı.

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GALATASARAY SON DAKİKADA GOLÜ YEDİ, BERABERE KALDI

Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Malmö, 24. dakikada Botheim'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ve 56. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 öne geçti. Son sözü 90+2'de Pena söyledi ve maç 2-2 bitti.

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Malmö ise 4 puanla 31. basamakta yer buldu.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ, KORUYAMADI

Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü 21. dakikada Gedson Fernandes attı. Bodo/Glimt'in galibiyet golleri ise 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Björtuft'ten geldi.

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Bu mağlubiyetle Beşiktaş 6 puanda kaldı ve 28. sırada yer aldı. Bodo/Glimt ise 10 puana yükselerek 13. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bodo/Glimt ise Makkabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Konferans Ligi 5. haftasında Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim’i konuk etti.

İstanbul'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanan Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo, 68. dakikada Piatek attı. Konuk Heidenheim takımının tek golü ise 61. dakikada Honsak'tan geldi.

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Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Başakşehir, puanını 5'e yükseltti. Heidenheim ise 9 puanda kaldı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Cercle Brugge'e konuk olacak. Heidenheim ise Gallen'i konuk edecek.

ÜLKE PUANI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temsilcilerimizden Başakşehir, aldığı galibiyetle 400 puanlık katkı sağlarken, Galatasaray da beraberliğiyle 200 puan kazandırdı.

Bu durum sonrasında Türkiye'nin sıralamadaki puanı 40.750 oldu.

Takip ettiğimiz Çekya'nın ise 3 temsilcisi sahadan boynu eğik ayrılırken, tek galibiyet Mlada Boleslav'dan geldi. Ekiplerin bu hafta Çekya'ya katkısı sadece 400 puanla sınırlı kalırken, 200 puanlık bir fark kapatmış olduk.

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İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İNGİLTERE: 99.374

2 - İTALYA: 87.465

3 - İSPANYA: 81.989

4 - ALMANYA: 78.331

5 - FRANSA: 65.093

6 - HOLLANDA: 59.900

7 - PORTEKİZ: 57.791

8 - BELÇİKA: 52.350

9 - ÇEKYA: 42.250

10 - TÜRKİYE: 40.750