Fenerbahçe ve Beşiktaş için sezon finali gibi maç!

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Dünya futbolunun en görkemli vitrini olan Premier Lig’e kadar çıkmış 2 ünlü teknik adam Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer, pazar günü Türkiye’de kendileri için sezon finali niteliği taşıyacak F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde karşı karşıya gelecekler. Bugüne kadar Solskjaer, M.United ve Cardiff’i Mourinho da Tottenham ve Chelsea’yi çalıştırırken rakip olan ikili Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek. Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solksjaer, Premier Lig’de 5 kez karşılaşırken bu maçlarda 2’şer galibiyet almayı başardılar, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE DE ZAFER PEŞİNDE

2 deneyimli teknik adamın pazar günkü randevusu kişisel rekabetten çok takımlarının sezonun kalan kısmındaki pozisyonu açısından kritik öneme sahip. Konuk takım Beşiktaş istikrarsız bir performans sergilediği sezonda 3.’lük hedefinde sapma yaşamamak için Kadıköy’deki mücadeleden zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Lig lideri Galatasaray’a bu sezon ilk yenilgisini tattıran takım olan siyah beyazlılar bu sezon ilk yarıda devirdiği Fenerbahçe’yi deplasmanda da yenerek kötü geçen sezonu bir derbi galibiyetiyle daha taçlandırarak taraftarın gönlünü almak istiyor.

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MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Mourinho ve F.Bahçe’nin ise derbide puan kaybına tahammülü yok. Cumartesi günü oynanacak maçta G.Saray, Sivas’ı yenerse puan farkı 8’e çıkacak. Liderin olası bir puan kaybı ise takımın derbiye ekstra motivasyonla çıkmasını sağlayacak. Bu maç aynı zamanda Portekizli teknik adamın derbi karnesine düzeltmek için de önemli bir fırsat. Türkiye Kupası dahil bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp hiç kazanamayan Mourinho taraftarı önünde bu seriyi sonlandırmak istiyor.

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DAHA ÖNCE 5 KEZ RAKiP OLDULAR KARŞILIKLI 2’ŞER GALiBiYET ALDILAR