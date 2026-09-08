Fenerbahçe ve Beşiktaş için kritik gün: 2 ila 5 maç arası ceza alabilirler!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

F.Bahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi geride kalırken şimdi iki kulüpte gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği bugünkü disiplin sevklerine çevrildi. Bilindiği gibi Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı karşılaşmaya Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic arasındaki olaylar damga vurmuştu. Skriniar Sampdoria ve Inter, Vlahovic de Fiorentina ve Juventus’ta forma giydikleri dönemde sık sık karşıya gelirken o maçlarda yaşanan gerginlik Kadıköy’de derbiye taşınmış, ikiliyi takım arkadaşları zor ayırmıştı.

Meler sarı kartla cezalandırmıştı

Mücadelenin ilk yarısında Skriniar Vlahovic’e hava topu mücadelesinde sert girmiş, Vlahovic’in de rakibine dirsekle müdahale ettiği görülmüştü. 52. dakikada ise bir pozisyon sonrası taraflar kafa kafaya gelmiş birbirlerine İtalyanca ağır sözler sarf etmiş, Skriniar, Vlahovic’in boğazına eliyle müdahalede bulunmuştu. Vlahovic de rakibine bir el hareketiyle karşılık vermişti. Hakem Halil Umut Meler her iki oyunu dışında kalesini terk eden F.Bahçe kalecisi Ederson’a sarı kart göstermiş, olay sona ermişti.

Haberin Devamı

2 ila 5 hafta arası ceza alabilirler

Karşılaşma sonrası iki takım da karşı tarafın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Şimdi herkes bugünkü PDFK sevklerini bekliyor. TFF Hukuk Müşavirliği’nin, kavgaları Avrupa basınında bile ses getiren bu iki oyuncuyu PFDK’ya sevk etmesi bekleniyor. Maç içinde hakem pozisyonu görüp sarı kartla cezalandırdığı için olağan şartlarda hakem kararı esastır; ancak TFF Hukuk Müşavirliği’nin VAR ve temsilci raporlarını inceleme yetkisi bulunmakta. Eğer iki oyuncu şiddetli hareket, hakaret gibi maddelerden sevk edilirse 2 ila 5 maç arası ceza alabilir.