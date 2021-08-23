Fenerbahçe ve Antalyaspor'un penaltı atışması
Süper Lig ikinci haftasında karşılaşan Fenerbahçe ile Antalyaspor maç sonunda sosyal medyadan atıştı.
Fenerbahçe ile Antalyaspor’un resmi Twitter hesaplarında maç sonu penaltı atışması yaşandı.
Antalya, son anlardaki penaltı tartışmasına ithafen, “Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler” diye tweet attı.
Fenerbahçe de Gustavo’nun golünün iptaline gönderme yapıp, “Gerçekte 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler” şeklinde tweet attı.
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