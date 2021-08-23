MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe ve Antalyaspor'un penaltı atışması
GeriFutbol Fenerbahçe ve Antalyaspor'un penaltı atışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 02:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Antalyaspor'un penaltı atışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un penaltı atışması

Süper Lig ikinci haftasında karşılaşan Fenerbahçe ile Antalyaspor maç sonunda sosyal medyadan atıştı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor’un resmi Twitter hesaplarında maç sonu penaltı atışması yaşandı.

Antalya, son anlardaki penaltı tartışmasına ithafen, “Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler” diye tweet attı.

Fenerbahçe de Gustavo’nun golünün iptaline gönderme yapıp, “Gerçekte 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler” şeklinde tweet attı.

Fenerbahçe ve Antalyasporun penaltı atışması

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi