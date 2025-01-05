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Fenerbahçe ve Al-Nassr anlaştı, sıra Anderson Talisca'da

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#Transfer#Fenerbahçe#Anderson Talisca
Fenerbahçe ve Al-Nassr anlaştı, sıra Anderson Taliscada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübü ile kesin anlaşmaya varırken, oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.

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Fenerbahçe’de yönetimin uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca transferinin büyük ölçüde bittiği, imzaların atılmasının an meselesi olduğu bildirildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı lacivertliler, Brezilyalı 10 numaranın forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile kesin olarak anlaşma sağladı. Haberde, oyuncunun menajeri ile henüz orta noktada buluşamayan yöneticilerin arada kalan birkaç pürüzü gidermek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Anderson Talisca, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 8 gol kaydetti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Anderson Talisca

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