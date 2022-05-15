Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında ıslıklı tepki! Son dakikalarda...

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Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün 0-0 berabere kaldığı Süper Lig'in 37. hafta maçında taraftarın tepkisi dikkat çekti.

ALTAY DALYA DEDİ

Fenerbahçede kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.

Fenerbahçe’de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.

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VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY’E RAKİP OLARAK GELDİ

Fenerbahçe’de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy’e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköyde yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel’e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumuna gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

SON DAKİKALARDA İŞ DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın son dakikalarında ise taraftarlar, takımlarına tepki gösterdi.

Tribünlerin bir kısmı, son bölümde top çeviren Fenerbahçeli oyuncuları ıslıkladı.

13 HAFTA SONRA İLK KEZ...

Sezon içerisinde Fenerbahçe tribünleri sık sık yönetimi istifaya davet ederken takımı protesto ediyordu. Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinde tepkiler yükselmişti.

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Sonrasında İsmail Kartal ile yakalanan seri, tribünlere coşku olarak yansımıştı.

4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Karagümrük ile berabere kalan Fenerbahçe'nin iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi son buldu. Son iki haftayı 2 puanla kapatan sarı-lacivertliler, ligde 13 maçtır kaybetmiyor.