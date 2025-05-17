Fenerbahçe, Vasilije Micic için düğmeye bastı!

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Euroleague'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko da tıpkı futbolda olduğu gibi kadrosunu güçlendirmek için şimdiden harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler'in basketbol takımının, daha önce ülkemizde Anadolu Efes'te de forma giyen Vasilije Micic ile ilgilendiği öğrenildi.
6 MİLYON EURO İSTİYOR
NBA'de sezonu Phoenix Suns'ta tamamlayan Sırp oyun kurucunun istediği maaşın ise 6 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki yıldız oyun kurucu için anlaşma zemini arayacak.