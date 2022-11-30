Canlı: Fenerbahçe Rayo Vallecano (Hazırlık maçı)

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Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla karşılaşıyor.

İlk yarı bitti

Fenerbahçe: 1

Rayo Vallecano: 1

Goller: 22' Trejo, 71' Osayi-Samuel

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Mücadelede teknik direktör Jorge Jesus, Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunan Enner Valencia ve Michy Batshuayi'den yararlanamayacak.



Öte yandan sakatlık yaşayan Arda Güler de bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Kulübünden maç öncesinde bilet açıklaması geldi.

Yapılan açıklama şöyleydi;

"Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yaptığı iznin ardından çalışmalarına başlayan Futbol A Takımımız, taraftarlarımızla buluşuyor.

Fenerbahçemiz, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.

30 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet satışı sürüyor.

Takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlerimize bekliyoruz.

Fenerbahçe Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Vallecano maçı saat 20:00'da başladı ve mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.