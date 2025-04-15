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Fenerbahçe Valerie Garnier ile yollarını resmen ayırdı

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#Fenerbahçe#Valerie Garnier#Kadın Basketbol Takımı
Fenerbahçe Valerie Garnier ile yollarını resmen ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 14:56

Fenerbahçe, başantrenör Valerie Garnier ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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FenerbahçeKadın Basketbol Takımı başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı. 

İşte o açıklama;

Başantrenörümüz Valerie Garnier’e teşekkürlerimizle!

2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır.

Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1’i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Valerie Garnier ile yollarını resmen ayırdı


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#Fenerbahçe#Valerie Garnier#Kadın Basketbol Takımı

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