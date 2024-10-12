Fenerbahçe uzatmada kazandı, 2'de 2 yaptı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Yalovaspor Basketbol’a konuk oldu.

Normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçı 97-90 kazanan Fenerbahçe Beko, ligde 2'de iki yaptı.

Melih Mahmutoğlu, Boban Marjanovic, Metecan Birsen, Devon Hall ve Marko Guduric beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 26-25 geride tamamladı. İkinci çeyrekte fark sarı lacivertlilerin aleyhine çift hanelere kadar çıktı ve Fenerbahçe soyunma odasına 44-34 geride gitti.

İkinci yarıya Tarık Biberovic ve Nigel Hayes’in basketleriyle 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ev sahibi takımın dış atışlarına engel olamayınca fark 9 sayıya çıktı: (60-51) Bu bölümde Guduric ile 4 sayı üreten sarı lacivertliler, çeyreği 65-67 geride tamamladı.

Haberin Devamı

Dördüncü çeyreğe 5-0’lık seriyle iyi bir başlangıç Fenerbahçe Beko, Clark’ın üçlüklerine engel olamayınca fark 13 sayıya çıktı. (75-62) Jasikevicius’un molasının ardından Tarık Biberovic ile 5 sayı bulan sarı lacivertliler, Zagars ve Melli ile skoru maçın bitimine 37 saniye kala farkı 2 saniye indirdi. (82-80) Son anlar büyük çekişmeye sahne olurken, Melli’nin son saniye üçlüğü maçı uzatmalara taşıdı: (83-83)

Uzatma bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ve oyunun kontrolünü elinde Fenerbahçe, karşılaşmadan 90-97 galip ayrıldı.