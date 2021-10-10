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Fenerbahçe, Uzak Doğu'yu Kim Min-Jae ile fethedecek!

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Mesut Özil
Fenerbahçe, Uzak Doğuyu Kim Min-Jae ile fethedecek
Süleyman Arat

Manchester United, Barcelona gibi dünya devlerinin yürüttüğü dünyanın farklı ülkeleriyle etkileşime girme projelerinin benzerini ilk olarak Mesut Özil’e başlatan Fenerbahçe Kulübü şimdi de Min-Jae Kim’le Uzak Doğu pazarına adım atıyor.

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F.Bahçeli Min-Jae Kim sahadaki başarılı performansıyla takdir toplarken Uzak Doğu’da sevilen ve takip edilen bir sporcu olması F.Bahçe’yi yeni pazarlara açılmaya yöneltti. Zaman zaman kulübün resmi Twitter hesabından Korece paylaşımlar da yapan sarı lacivertli yönetim yönetimi görülen ilgi üzerine uzun soluklu bir iletişim stratejisini yürütmeye başladı.

Ücretsiz kargo kampanyası

Buna göre F.Bahçe’nin Kore harfleri içeren formaları, kulübün forma sponsoru olan Puma’nın Seul’deki mağazasına satılacak.

Ayrıca Seul’de yaşayanlar, Puma Kore üzerinden Fenerium’un sitesine girerek buradan forma dışında eşofman, tişört gibi diğer lisanslı ürünleri sipariş edebilecek. Önümüzdeki bir hafta boyunca verilecek siparişler Türkiye’den ücretsiz kargoyla Güney Kore’ye gönderilecek.

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Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız bir Fenerbahçe yöneticisi, “Mesela Barcelona da Çince internet sayfası yaptı. Biz de Mesut Özil’le başlattığımız uzun soluklu 360 derece iletişimin ikinci parçasını Güney Kore ve Uzak Doğu’ya açılarak sürdürüyoruz. Benzeri daha başka adımları da atacağız. Böylelikle hem gelir hem de tanınırlık anlamında önemli bir iş başarmış olacağız” diye konuştu.

Çabi'nin tanıtıma katkısı büyük

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan, Türkçe ve Korece paylaşımları büyük ilgi gören internet fenomeni Çabi’nin, Fenerbahçe’nin attığı iletişim adımlarının Güney Kore’de duyulmasında önemli katkıları olduğunu belirtildi. Min-Jae Kim gelene kadar Galatasaray’a sempati duyan ve sarı kırmızılı ekibin maçlarına giderek Twitter paylaşımları yapan Çabi, artık tuttuğu takımın Fenerbahçe olduğunu da açıklamıştı. Koreli fenomen, Fenerbahçe’nin Kore Alfabesi Günü kutlamasından duyduğu memnuniyeti de paylaşarak kendi ülke halkına duyurmuştu. Yaklaşık 350 bin takipçisi olan Çabi, sosyal medyada F.Bahçe’nin Seul’de Kore harfleriyle formaları satışa çıkardığını belirten bir paylaşım yaptı.

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Mesut Özil