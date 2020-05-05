MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe USA Derneği'nden ABD'de gıda yardımı
GeriFutbol Fenerbahçe USA Derneği'nden ABD'de gıda yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Fenerbahçe USA Derneği'nden ABD'de gıda yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe USA Derneği'nden ABD'de gıda yardımı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe USA Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen ABD'nin New York ile New Jersey şehirlerinde gelir elde edemeyen öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe USA Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, sivil toplum kuruluşları, toptancılar ve marketlerin katkı sağladığı yardım kampanyasına gıda malzemesi ile destek oldu.
Hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.

Fenerbahçe USA Derneğinden ABDde gıda yardımı

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle