Fenerbahçe USA Derneği'nden ABD'de gıda yardımı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe USA Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, sivil toplum kuruluşları, toptancılar ve marketlerin katkı sağladığı yardım kampanyasına gıda malzemesi ile destek oldu.

Hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.





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