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Fenerbahçe Union SG maçının hazırlıklarını sürdürdü!

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#UEFA AVRUPA LİGİ
Fenerbahçe Union SG maçının hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 13:44

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin birinci haftasında yapacağı Royale Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#UEFA AVRUPA LİGİ

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