Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi? Kanarya’da revizyon! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe – Union SG muhtemel 11’leri!

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Bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam Belçika'nın Union SG takımını ağırlıyor. Fenerbahçe Union SG maçını hangi kanal veriyor sorusu da maça saatler kala merak ediliyor. Jose Mourinho ve öğrencileri Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Daha önce de Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu. Peki, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlıyor. Fenerbahçe – Union SG maçı saat 19.45’de başlayacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe – Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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GEÇEN YIL KANARYA ELEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

UEFA KADROSU

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

KANARYA’DA REViZYON

Saat 19.45’te başlayacak ve Fransız Benoit Bastien’in yöneteceği maçta sarı lacivertliler, Belçika ekibi Union St. Gilloise’i konuk edecek. Derbide ezeli rakibi Galatasaray’a kaybeden Kanarya bugün sahasında kazanıp hem Kupa 2’ye iyi bir başlangıç yapmak hem de moral bulmak istiyor. Bugün rotasyon yapacağını ve İrfan Can Kahveci’nin 11’de olacağını bizzat açıklayan Jose Mourinho’nun, sağ bekte Mert’in yerine sakatlıktan çıkan Osayi’yi, stoperde Çağlar yerine Becao’yu oynatması, yeni transfer Amrabat’ın da ilk 11’de görev yapması bekleniyor.

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AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.