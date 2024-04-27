Fenerbahçe umut, Beşiktaş prestij peşinde! İsmail Kartal ve Serdar Topraktepe'nin 11'leri netleşti

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Süper Lig’de iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadelede F.Bahçe seyircisi önünde kazanıp şampiyonluk yarışında lider G.Saray’ı takibini sürdürmek, Beşiktaş ise sıkıntılı geçen sezon da taraftarlarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde bu dev maçta forma giyemeyecek. · Kartal’da ise sarı kart cezalısı Svensson’un yanı sıra sakatlıkları süren Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl yok.

Beşiktaş’ta tedavileri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut görev verilirse oynayabilecek durumda.

136- Lig tarihinde 136’ncı kez karşılaşacak F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabette sarı lacivertliler 48-42 üstün. (45B).

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2- Kadıköy’de son 3 lig maçının 2’sini kazanan Beşiktaş (1B), önceki 18 derbideki galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 7B 10M)