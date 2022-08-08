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Canlı: Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Ümraniyespor Maçı#Fenerbahçe Maçı#Ümraniyespor Maçı
Canlı: Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 15:39

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında Ümraniyespor’u konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı Slovacko’yu 3-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniye ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 1-0 Ümraniyespor

Gol: 19' Enner Valencia

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

Ümraniyespor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, A. Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat 21:45'te başladı. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı güzel bir Futbol ve şık gollerle Slovacko’yu yenerek taraftarını mest eden Fenerbahçe bugün en büyük hedefi olarak altını çizdiği lig şampiyonluğu için start veriyor. Süper Lig’in yeni takımı Ümraniyespor’u Ülker Stadı’nda ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde tek hedef güzel futbol ve gollerle lige görkemli bir başlangıç yapabilmek. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya sezona 3 puan ve moralle başlamak istiyor.

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