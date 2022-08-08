Canlı: Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı

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UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı Slovacko’yu 3-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniye ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 1-0 Ümraniyespor

Gol: 19' Enner Valencia

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

Ümraniyespor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, A. Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat 21:45'te başladı. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı güzel bir Futbol ve şık gollerle Slovacko’yu yenerek taraftarını mest eden Fenerbahçe bugün en büyük hedefi olarak altını çizdiği lig şampiyonluğu için start veriyor. Süper Lig’in yeni takımı Ümraniyespor’u Ülker Stadı’nda ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde tek hedef güzel futbol ve gollerle lige görkemli bir başlangıç yapabilmek. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya sezona 3 puan ve moralle başlamak istiyor.