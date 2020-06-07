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GeriFutbol Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapılacağını açıkladı
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Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapılacağını açıkladı

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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapılacağını açıkladı
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda antrenman ve hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla idman ve hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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