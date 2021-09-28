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Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Fenerbahçe#Seoanasayfa
Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Fenerbahçe UEFA maçı ile Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maça Yunan ekibi Olympiakos karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe UEFA maçı hakkında detaylı bilgiler

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Fenerbahçe Olympiakos maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi devam ediyor. Gruptaki ikinci maçında galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde oynamanın avantajını yaşayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos ile mücadele edecek. 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

FENERBAHÇE'DEN HOLLANDALI ŞİRKET AÇIKLAMASI

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Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Empoli takımından 31 Ocak 2019'da kadroya dahil edilen Miha Zajc'ın son transfer taksitinin ödenmesinde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "31 Ocak 2019'da İtalya'nın Empoli Kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830 bin 929 avroluk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur." denildi.

Şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunulduğu ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Zupthen'deki Gelderland Bölge Mahkemesi, bahsi geçen şirketin kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir.Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüz lehine gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

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#Fenerbahçe#Seoanasayfa