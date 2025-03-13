Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Rangers penaltılarla turladı

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UEFA Avrrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Rangers, penaltı atışlarında Fenerbahçe'ye 3-2'lik üstünlük kurdu ve sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında 45. dakikada Szymanski ile öne geçti.

İlk devreye 1-0 üstün kapatan Mourinho'nun öğrencileri, 73. dakikada Szymanski ile bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Fenerbahçe, Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltılarla Avrupa Ligi'nden elendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Fred’den kaptığı topla ceza yayına doğru hareketlenen Cerny’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.

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45. dakikada sol kanattan Kostic’in ortasında kale önünde Szymanski’nin volesinde top ağlarla buluştu. 0-1

67. dakikada sol kanattan Kostic’in ortasında arka direkte Talisca’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Igmane’nin vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Müldür’ün pasında Szymanski topu ağlara gönderdi. 0-2

77. dakikada Tadic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

100. dakikada Cerny’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Amrabat, Talisca, En-Nesyri.