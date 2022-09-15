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Canlı anlatım: Rennes-Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Rennes-Fenerbahçe Maçı#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Canlı anlatım: Rennes-Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 21:50

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa ekibi Rennes ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa ekibi Rennes ile karşılaşıyor.

RENNES 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı oynanıyor...

İrfan Can Kahveci'nin 25. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouri

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, Batshuayi

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes-Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 2. maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetiyor.

FENERBAHÇE'NİN 24 KİŞİLİK KADROSU

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin 24 kişilik kadrosu şu şekilde

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

RAKİP EKİBİN EKSİKLERİ

56 yaşındaki Bruno Genesio’nun 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdüğü Fransız ekibinde pazar günü oynanan Auxerre maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen takımın beyni Baptiste Santamaria forma giyemiyor.

PSG’den 20 milyon Euro’ya transfer edilen ancak kas yırtılması nedeniyle forma giyemeyen Arnaud Kalimuendo, kasığından sakat olan ve 15 gün daha forma giyemeyecek olan stoper Warmed Omari ve yine kas sakatlığı bulunan Belçikalı sağ kanat Jeremy Doku da takımı yalnız bırakacak. 4 oyuncunun yokluğu kırmızı siyahlı ekibin gücünü olumsuz etkiliyor.

 

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#Rennes-Fenerbahçe Maçı#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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