Canlı anlatım: Rennes-Fenerbahçe maçı

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa ekibi Rennes ile karşılaşıyor.
RENNES 0-0 FENERBAHÇE
İlk yarı oynanıyor...
İrfan Can Kahveci'nin 25. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouri
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, Batshuayi
RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rennes-Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 2. maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetiyor.
FENERBAHÇE'NİN 24 KİŞİLİK KADROSU
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin 24 kişilik kadrosu şu şekilde
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.
RAKİP EKİBİN EKSİKLERİ
56 yaşındaki Bruno Genesio’nun 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdüğü Fransız ekibinde pazar günü oynanan Auxerre maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen takımın beyni Baptiste Santamaria forma giyemiyor.
PSG’den 20 milyon Euro’ya transfer edilen ancak kas yırtılması nedeniyle forma giyemeyen Arnaud Kalimuendo, kasığından sakat olan ve 15 gün daha forma giyemeyecek olan stoper Warmed Omari ve yine kas sakatlığı bulunan Belçikalı sağ kanat Jeremy Doku da takımı yalnız bırakacak. 4 oyuncunun yokluğu kırmızı siyahlı ekibin gücünü olumsuz etkiliyor.