Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı konuk ediyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

İKİ TAKIMIN LİGLERİNDEKİ DURUMLARI

Temsilcimiz Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet 2 yenilgi ve 4 beraberlikle Galatasaray'ın ardından 61 puanla 2. sırada bulunuyor.

Rakip Rangers ise İskoç Premier Ligi'nde 29 maçta 18 galibiyet, 6 yenilgi ve 5 beraberlikle 59 puanla Celtic'in arkasından 2. sırada yer alıyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, 18 maçtır kaybetmiyor.

- Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa Ligi’nde iç sahada oynadığı 5 maçın 4’ü İlk Yarı 0.5 Üst bitti.

- Rangers’in Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maç KG Var bitti.

- Fenerbahçe, evinde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

- Rangers, son 6 maçta 3 mağlubiyet aldı.

- İki takım 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nde eşleşmiş temsilcimiz Fenerbahçe tur atlayan taraf olmuştu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %48'i temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Rangers sancılı bir süreçten geçiyor, hem saha içi hem de saha dışında. Özellikle defansif anlamda ciddi problemleri var. Fenerbahçe'de ise tam tersi bir hava, motivasyon söz konusu. Mourinho'nun bu tip eleme maçlarındaki tecrübesini ve etkisini anlatmaya gerek yok. Anderlecht eşleşmesinin bir benzerini izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani iç saha yine Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Osayi ve Fred önemli eksikler, Oğuz da UEFA listesinde yok. Fakat geniş kadro bugünler için var. Temsilcimiz galip gelecektir.

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KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.47 yerine 1.55, beraberliğe ise 3.61 yerine 3.81 oran veriliyor. Rangers'ın galibiyetinin oranı ise 4.32 yerine 4.55 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ

Fenerbahçe, turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Oosterwolde ile Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Diego Carlos ile Levent Mercan, güncellenen UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

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Rangers’ta ise uzun süredir sakatlığı bulunan Kasanwirjo Fenerbahçe’ye karşı sahada yok.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

BU SEZON EVİNDE SADECE BİLBAO'YA KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde sadece Athletic Bilbao karşısında mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de 7 Avrupa maçına çıkan sarı-lacivertliler, zorlu rakiplerle karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe, bu süreçte İsviçre'den Lugano, Fransa'dan Lille ve Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Giollis ve Anderlecht, İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Athletic Bilbao'yu konuk ederken, tek mağlubiyetini İspanyol temsilcisi karşısında 2-0 ile yaşadı. Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.