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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda hangi takım ile karşılaşacak? İşte muhtemel rakipler ve kura çekimi tarihi...

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#FENERBAHÇE#UEFA Avrupa Ligi#Muhtemel Rakipler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda hangi takım ile karşılaşacak İşte muhtemel rakipler ve kura çekimi tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 01:31

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve toplam skoru 5-2'ye getirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Peki sarı - lacivertlilerin son 16'daki rakibi hangi takım olacak? İşte kura çekimi tarihi ve muhtemel rakipler...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile temsilcimiz Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

İlk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, rövanştan da 2-2'lik beraberlikle döndü ve toplam skoru 5-2'ye getirerek adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

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Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri ile öne geçerken yanıt 19. dakikada Vazquez'den geldi. Ev sahibi takım, 55. dakikada Vazquez ile bir gol daha bularak öne geçti. Son sözü ise 63. dakikada Yusuf Akiçek söyledi.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geleceği takım merak edildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda hangi takım ile karşılaşacak İşte muhtemel rakipler ve kura çekimi tarihi...

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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı - lacivertliler, son 16'da İskoçya'dan Rangers ya da Yunanistan'dan Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Son 16 turundaki ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 13 Mart'ta yapılacak.

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#FENERBAHÇE#UEFA Avrupa Ligi#Muhtemel Rakipler

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