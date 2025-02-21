Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda hangi takım ile karşılaşacak? İşte muhtemel rakipler ve kura çekimi tarihi...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile temsilcimiz Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

İlk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, rövanştan da 2-2'lik beraberlikle döndü ve toplam skoru 5-2'ye getirerek adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri ile öne geçerken yanıt 19. dakikada Vazquez'den geldi. Ev sahibi takım, 55. dakikada Vazquez ile bir gol daha bularak öne geçti. Son sözü ise 63. dakikada Yusuf Akiçek söyledi.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geleceği takım merak edildi.

Haberin Devamı

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı - lacivertliler, son 16'da İskoçya'dan Rangers ya da Yunanistan'dan Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Son 16 turundaki ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 13 Mart'ta yapılacak.