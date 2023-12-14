Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte ihtimaller denizi...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında temsilcimiz Fenerbaheçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk edecek. Kadıköy'de; taraftarının önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı - lacivertliler, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.

H Grubu'nda şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet - 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grup lideri Nordsjaelland 10 puanla lider, Ludogorets ise 9 puan ve averaj fazlasıyla 2. basamakta bulunuyor.

Sarı - lacivertli taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde takımlarının nasıl tur atlayacağını araştırmaya başladı.

İşte Fenerbahçe için tüm ihtimaller;

GALİBİYET YETERLİ OLACAK

Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakmaksızın bir üst tura adını yazdıran ekip olacak.

Haberin Devamı

BERABERLİKTE NORDSJAELLAND MAÇINA BAKILACAK





Sarı - lacivertliler sahadan beraberlikle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek olan Nordsjaelland'in Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek. Danimarka ekibinin sahdan 3 puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe, H Grubu'nu 2. sırada tamamlayacak ve play-off oynamaya hak kazanacak.

OLASI BİR YENİLGİDE GÖZLER YİNE DİĞER MAÇTA OLACAK





Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Spartak Trnava'ya tek farklı mağlup olması durumunda Nordsjaelland'in Ludogorets'i iki ya da daha fazla farkla yenmesi gerekiyor. Böyle bir durum gerçekleşirse sarı - lacivertliler, averaj fazlasıyla 2. sırada yer alarak bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe, Trnava'ya birden fazla farkla mağlup olursa Nordsjaelland'in sarı - lacivertlilerin yediği gollerden bir fazla farkla rakibini yenmesi gerekecek.

FENERBAHÇE NASIL LİDER OLUR?

Sarı - lacivertlilerin H Grubu'nu liderlik koltuğunda bitirmesi için ise birden fazla ihtimalin gerçekleşmesi gerekiyor. Ludogorets ile ikili averajı eşit olan Kanarya, genel averajda ise rakibinden 1 gol geride bulunuyor. Ludogorets'in Nordsjaelland'i mağlup etmesi ya da müsabakanın berabere bitmesi halinde Fenerbahçe'nin liderlik ihtimali ortaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kazanması, Nordsjaelland ile Ludogorets'in de berabere kalması halinde sarı - lacivertliler grubunu lider olarak bitirecek. Ludogorets'in Nordsjaelland'i mağlup etmesi halinde ise Fenerbahçe'nin Bulgar ekibinden 3 gol fazla atarak Trnava'yı yenmesi gerekecek.