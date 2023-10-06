Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda kaçıncı sırada? İşte yeni puan durumu... İsmail Kartal bile 8 gollü maça şaşırdı...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde goller 70. ve 81. dakikada Joshua King'den geldi. Spartak Trnava'nın tek golünü ise 88. dakikada Ofori attı.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarındaki puanını 6'ya çıkarırken Spartak Trnava ise henüz puanla buluşamadı.

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Spartak Trnava mücadelesinden de galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler serisini 15 maça çıkardı.

GRUPTA 8 GOLLÜ MAÇ

Gruptaki diğer maçta Nordsjaelland, gecenin en flaş skoruna imza attı. Nordsjaelland, ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Ludogorets'i 7-1'le geçti.

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İSMAİL KARTAL: 7-1'LİK SKOR NASIL OLDU?

Gruptaki diğer maçta Nordsjaelland’ın Ludogorets’i 7-1 mağlup etmesinin kendisini çok şaşırttığını söyleyen İsmail Kartal, “Benim beklemediğim bir sonuç. Ludogorets, son yıllarda kendi liginde üst üste şampiyon olan bir takım. 7-1’lik bir sonuç nasıl oldu, çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim. Şu anda biz lideriz. Bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Fenerbahçe 2023-2024 UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu

1 - Fenerbahçe - 6 puan

2- Nordsjaelland - 3 puan

3 - Ludogorets - 3 puan

4- Spartak Trnava - 0 puan

Fenerbahçe Konferans Ligi fikstürü (Fenerbahçe'nin kalan maçları)

21 Eylül Perşembe

Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland

5 Ekim Perşembe

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe

26 Ekim Perşembe

Fenerbahçe- Ludogorets/19.45

9 Kasım Perşembe

Ludogorets-Fenerbahçe/23.00

30 Kasım Perşembe

Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

14 Aralık Perşembe

Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

Grubu ilk sırada bitiren takımlar son 16'ya

Fenerbahçe, grubu ilk sırada bitirmesi halinde direkt son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci sırada bitirdiği takdirde ise son 32 turundan yoluna devam edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 32 turu, 15 - 22 Şubat arasında, son 16 turu ise 7 - 14 Mart arasında oynanacak. Çeyrek final maçları, 11 Nisan'da başlayıp 18 Nisan'da tamamlanacak. Yarı final maçları ise 2 Mayıs'ta başlayıp 9 Mayıs'ta sona erecek.

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Konferans Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu şampiyonunun belirleneceği final maçı ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.