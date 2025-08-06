Fenerbahçe 'uçan Hollandalı'ya karşı tur için avantaj peşinde!

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Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanında çıkıyor. Sarı lacivertlilerin ‘Uçan Hollandalı’ lakaplı Robin van Persie’nin çalıştırdığı Hollanda ekibi ile De Kuip Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak ve Sport Plus’tan canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

GÖZLER YENi TRANSFERLERDE

Bugün Hollanda’dan 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş için avantajlı bir skor ile dönmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde gözler yeni transferlerde olacak. Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar’ın yanı sıra Archie Brown ve Nelson Semedo’nun bugün 11’de olması beklenirken John Duran’ın ise hamle oyuncusu olarak kullanılması planlanıyor.

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Fenerbahçe’de Anderson Talisca sakatlığını atlatmasına rağmen bugünkü karşılaşmada riske edilmek istemediği için takımla birlikte Hollanda’ya götürülmedi.

FEYENOORD İLE 5. RANDEVU

Fenerbahçe, Feyenoord ile daha önce 4 resmi maçta karşılaşırken bu mücadelelerde 2 takım da 2’şer kez galip geldi. Hollanda ekibi 3, temsilcimiz 2 gol atmayı başardı.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 39. MAÇ

Sarı - lacivertliler, Devler Ligi elemelerinde 39. maçına çıkacak. Kanarya geride kalan 38 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi alırken 56 gol attı, 46 kez de topu ağlarından çıkardı.