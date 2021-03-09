MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi
GeriFutbol Fenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Dimitrios Pelkas, takım arkadaşlarını korkuturken Yunan futbolcunun uçağa gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşandı.

Fenerbahçe’de deplasmanda Konyaspor karşısında alınan net galibiyet moralleri daha da yükseltirken, maç sonu soyunma odasında Pelkas’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kutlama yapılmadı.

Sarı Lacivertli oyuncular Pelkas’ın durumu ile ilgili bilgi almaya çalışırken, genç futbolcudan gelen iyi haberler sonrası takım arkadaşları rahat bir nefes aldılar.

ENDİŞE YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Pelkas’ın takım uçağına gelmesi ile birlikte endişe yerini sevince bırakırken, İstanbul’a kadar Fenerbahçeli oyuncular tezahüratlarda bulundular.

Pelkas tedbir amaçlı geceyi hastanede müşahede altında geçirirken, yapılan kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmadı. Yıldız oyuncu iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan uçaktaki tezahürat görüntüleri sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, takıma tam destek vererek mutlu sona ulaşma konusunda takımlarının yanında olma konusunda görüş birliğine vardılar.

Fenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi