Fenerbahçe uçağında endişeli Dimitrios Pelkas bekleyişi

Fenerbahçe’de deplasmanda Konyaspor karşısında alınan net galibiyet moralleri daha da yükseltirken, maç sonu soyunma odasında Pelkas’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kutlama yapılmadı.

Sarı Lacivertli oyuncular Pelkas’ın durumu ile ilgili bilgi almaya çalışırken, genç futbolcudan gelen iyi haberler sonrası takım arkadaşları rahat bir nefes aldılar.

ENDİŞE YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Pelkas’ın takım uçağına gelmesi ile birlikte endişe yerini sevince bırakırken, İstanbul’a kadar Fenerbahçeli oyuncular tezahüratlarda bulundular.

Pelkas tedbir amaçlı geceyi hastanede müşahede altında geçirirken, yapılan kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmadı. Yıldız oyuncu iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan uçaktaki tezahürat görüntüleri sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, takıma tam destek vererek mutlu sona ulaşma konusunda takımlarının yanında olma konusunda görüş birliğine vardılar.

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