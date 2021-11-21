Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımı'nı 4-1 mağlup etti

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Galatasaray ile Fenerbahçe, günün ilk derbisini U19 Elitler Ligi'nde oynadı. Karşılaşmayı kazanan, 4-1 gibi farklı bir skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynadığı mücadeleyi geriden gelip kazanarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı galibiyeti getiren golleri; 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy, 90. dakikada ise Arda Okan Kurtulan kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı, 16. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.