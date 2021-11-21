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Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımı'nı 4-1 mağlup etti

#Fenerbahçe U19#Galatasaray U19#U19 Elitler Ligi
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımını 4-1 mağlup etti

U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti ve dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, günün ilk derbisini U19 Elitler Ligi'nde oynadı. Karşılaşmayı kazanan, 4-1 gibi farklı bir skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynadığı mücadeleyi geriden gelip kazanarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı galibiyeti getiren golleri; 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy, 90. dakikada ise Arda Okan Kurtulan kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı, 16. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

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#Fenerbahçe U19#Galatasaray U19#U19 Elitler Ligi

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