Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a konuk oluyor! iddaa'da banko...

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KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi hafta sonu Trabzonspor deplasmanında sonlandı.

Baskı ve topa sahip olma konusunda önde olsa da skor üretmekte sorun yaşayan sarı lacivertli ekip 2-1’lik mağlubiyetle İstanbul’a döndü.

Kırklarelispor’un ise TFF 2. Lig’deki performansı inişli çıkışlı devam ediyor. Fakat çeyrek finale gelirken elediği takımlar arasında Süper Lig’in güçlü ekibi Başakşehir'in de olduğunu unutmamak lazım.

Hacettepe karşısında 3-1’lik galibiyet alan Kırklarelispor, zorlu Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral topladı.

Fenerbahçe’de takımın önemli isimlerinden Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görünce bu karşılaşmada cezalı duruma düştü ve forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçına, TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bahis yapıp siz de kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi ve ikisini de Fenerbahçe kazandı.

- Fenerbahçe son 10 resmi mücadelesinin 7’sini kazandı (2 mağlubiyet - 1 beraberlik).

- Kırklarelispor’un son 5 maçının 4’ü "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %24'ü sarı lacivertlilerin çeyrek final ilk maçını kazanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI YAŞAR GÜLAY'IN TERCİHİ...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig takımlarını eledi.

Tek maç üzerinden oynanan Ankaragücü ile Gaziantep FK maçlarının ilk yarılarını önde kapattılar, diğer 3 maçta devre skorları berabere bitti. Oynadıkları son 4 karşılaşmanın 3'ünde ikinci yarılarda daha fazla gol atıldı. Fenerbahçe ile oynayacak olmaları nedeniyle motivasyonları üst düzeyde.

Sarı-Lacivertliler ise kupada 5 maç oynadı, hepsinde yedeklerine şans verdi. 5 karşılaşmanın ikisinde devreler 0-0 bitti, 3 mücadelede ise Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü vardı. İstanbulspor ve Kayserispor deplasmanlarında ilk yarılar 0-0 tamamlanmıştı.

Gündüz oynanacak karşılaşma konuk ekibin oyuncularında uyum sıkıntısı olabilir. Devre beraberliği denenir.

"İYX - 2,25" öneriyorum.

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