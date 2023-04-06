Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaşıyor! İşte Jorge Jesus'un ilk 11 tercihi

Haberin Devamı

Derbide Beşiktaş’a kaybederek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayseri karşısında sezonun en kritik maçlarından birini çıkıyor.

1 maçı eksiğiyle lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını oldukça zorlaştıran Kanarya sezonu kupasız kapama riski ile karşı karşıya kalmamak için bugünkü maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Bu sezon kırılma maçlarında aldığı olumsuz sonuçlarla dikkat çeken sarı lacivertliler bu olumsuz tabloyu da kupada kırmayı hedefliyor. 2. ön elemeden dahil olduğu Devler Ligi’nde D.Kiev engelini aşamayan, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya elenen sarı lacivertliler bu sezon katıldığı 3. kupaya da veda etmemek için seyircisi önünde Kayserispor’u devirmekte kararlı.

Haberin Devamı