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Fenerbahçe tur peşinde! Avrupa Konferans Ligi...

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Konferans Ligi#Fenerbahçe
Fenerbahçe tur peşinde Avrupa Konferans Ligi...

UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarında yarın akşam 8 karşılaşma oynanacak.

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UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak.

17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası tur atlayan 8 takım belli olacak.

Fenerbahçe tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe’nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin bir farklı skorla kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Müsabakanın beraberlik ya da Slavia Prag lehine sonuçlanması durumunda Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. Zorlu maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

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Play-off rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Karabağ - Marsilya (1-3)
20.45 Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven (0-1)
20.45 Randers - Leicester City (1-4)
20.45 Bodo/Glimt - Celtic (3-1)
20.45 Partizan - Sparta Prag (1-0)
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe (3-2)
23.00 PAOK - Midtjylland (0-1)
23.00 Vitesse - Rapid Wien (1-2)

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