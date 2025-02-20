Fenerbahçe tur maçına çıkacak, Galataray’a ise 4 farklı galibiyet gerek! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Galatasaray – AZ Alkmaar: İlk Yarı Sonucu 1 (1.91 yerine 1.96)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galatasaray – AZ Alkmaar mücadelesinde Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmanın ilk yarısından Galatasaray’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

İlk maç öncesinde AZ’nin bu karşılaşmayı kazanacağını ancak Galatasaray’ın turu geçeceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Ne var ki Galatasaray beklentimin ötesinde bir farkla mağlup oldu. Doğal olarak tahminim değişti. Futbolun sürprizler oyunu olduğunu düşünüp, Galatasaray’ın bu sürprizi gerçekleştireceğine inananlar Galatasaray’ın tur atlamasına verilen yüksek oranı deneyebilirler. Maçın en olası sonuçlarının başında karşılıklı gol ve Galatasaray tur atlayamasa da galibiyeti yer alıyor. İlk yarı Galatasaray üstünlüğüne verilen oran da cazip. Maçı değerlendirirken Galatasaray’ın eksiklerini ve zeminin durumunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

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Anderlecht – Fenerbahçe: Karşılıklı Gol Var (1.39 yerine 1.43)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Anderlecht – Fenerbahçe karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Tur kapısını 3-0'lık galibiyetle sonuna kadar araladı Fenerbahçe. Hem skor avantajı hem de derbi nedeniyle Mourinho ufak çaplı bir rotasyon da yapabilir. Belçika ekibi en azından bir gol bulur diyorum. Fenerbahçe'de ise etkili hücum hattı yine skor üretir. Stoper bölgesinde Carlos'un yanı sıra Djiku ve Çağlar yine yok. Oğuz Aydın UEFA listesinde yok. İsmail Yüksek'in de sakatlığı sürüyor.

AS Roma – Porto: Maç Sonucu 1 (1.57 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AS Roma – Porto karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, karşılaşmadan AS Roma’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Raineri sonrası Roma’da iyi yönde değişim devam ediyor. Özellikle savunma güvenliğini arttıran Roma, ilk maçta 1-1’lik skorla istediğini almış görünüyor. Porto, rakibi gibi gelişim gösteren bir performansa sahip değil. İlk maçta oyunun yönünü belirleyen taraf Roma olmuştu. İtalyan temsilcisi seyircisi önünde turu getirecek galibiyete uzanmaya yakın. Öncelikli tercihim Roma galibiyeti. Alternatif için önerim ise toplam gol sayısı 2,3 bahsi olacak.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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