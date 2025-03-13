Fenerbahçe tur içinde Rangers karşısında! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Ibrox Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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MUHTEMEL 11’LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 25 çift ayaklı eleme turunun hiçbirinde yoluna devam edemedi.

Rangers, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 12 çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam etti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 deplasman maçının 14’ünde gol atmayı başardı.

Rangers’ın bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı son 6 maçta da karşılıklı goller oldu.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki son 4 maçında ilk yarı 1.5 gol üstü skorla tamamlandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misi üyelerinin %14’ü mücadelede 2.5 gol barajının aşılacağı görüşünde.

MİSLİ YORUMCUSU SAFA CAN KONUKSEVER’İN TAHMİNİ

Fenerbahçe açısından ilk maçtaki skor tam anlamıyla şok oldu. Rangers, sıkıntılı bir süreç yaşamasına rağmen müthiş bir taktik plan uyguladı ve 2 golünün iptal olduğu maçta 3-1 kazandı. Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de haftayı BAY geçmesi tamamen bu maça odaklanmasını sağlasa da ben tur şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yine de sonuna kadar zorlayacaktır Mourinho ve ekibi. İki takımdan goller izleriz İskoçya'da.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Rangers'ın galibiyetine 2.28 yerine 2.41, beraberliğe ise 3.32 yerine 3.51 oran veriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyetinin oranı ise 2.24 yerine 2.32 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve teknik ekip kararıyla kadroya alınmayan Saint-Maximin Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

RANGERS'TA TEK EKSİK

Temsilcimizin rakibi Rangers'ta ise uzun süreli diz sakatlığı devam eden Neraysho Kasanwirjo sahadaki yerini alamayacak.

Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…