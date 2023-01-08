Fenerbahçe tribünlerinden Galatasaray derbisine özel koreografi!

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi

Ülker Stadı’nın dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü’nde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açarken, alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankarta yer verildi.

Diğer 2 tribünde de dev posterler ve "Çubukluya Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "Çubuklu Ruhuyla" yazılı pankartlar açıldı.