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Fenerbahçe tribünlerinden Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi şovu!

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Roma
Fenerbahçe tribünlerinden Şampiyonlar Ligine özel koreografi şovu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 20:10

Fenerbahçeli taraftarlar, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına özel koreografi hazırladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor.

Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu. Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Roma

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